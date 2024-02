Przyjaciele wyruszają na ratunek w zwiastunie animacji "Fox and Hare Save the Forest" 0

Screen Daily ujawnił pierwszy oficjalny zwiastun niezależnego filmu animowanego zatytułowanego Fox and Hare Save the Forest, najnowszego dzieła holenderskiej reżyserki Maschy Halberstad.

kadr z filmu "Fox and Hare Save the Forest"

Na dużej leśnej polanie Bóbr, niski futrzany zwierzak o wielkim ego, inauguruje swoje arcydzieło: gigantyczną tamę. Z pomocą dwóch Szczurów blokuje bieg rzeki. Poziom wody podnosi się i w mgnieniu oka tworzy się gigantyczne jezioro. Beaver jest z siebie bardzo dumny, ale ku swemu rozczarowaniu nie ma nikogo, kto mógłby podziwiać jego wyczyn. W innym miejscu lasu Lis i Zając urządzają imprezę ze swoimi przyjaciółmi. Po imprezie Sowa wraca do domu i odkrywa dziwne strumienie wody przepływające obok jego drzewa. Wpada w panikę i ucieka do lasu. Następnego dnia Lis i Zając odkrywają, że Sowa zaginęła. Wyruszają z przyjaciółmi, aby go odnaleźć, ale zamiast tego odkrywają tajemnicze jezioro. Skąd wzięła się cała woda? Podczas gdy oni kontynuują poszukiwania Sowy, poziom wody wciąż się podnosi, grożąc powodzią. Ich dążenie do ocalenia lasu wystawi ich przyjaźń na próbę do granic możliwości!

Premiera filmu odbędzie się na Festiwalu Filmowym w Berlinie w 2024 r. w sekcji dla dzieci zatytułowanej „Pokolenie”, która rozpoczyna się w tym tygodniu w Niemczech.

Źrodło: FirstShowing