Michael Keaton, Al Pacino, Joanna Kulig i zabójca z demencją w zwiastunie "Knox Goes Away" 0

Wytwórnia Saban Films udostępniła zwiastun Knox Goes Away nadchodzącego thrillera, który będzie drugim po Zabójczym dżentelmenie z 2008 roku filmem reżyserskim zdobywcy Złotego Globu Michaela Keatona.

fragment plakatu filmu "Knox Goes Away"

Film przedstawia Keatona jako płatnego zabójcę, który odkrywa, że ​​cierpi na demencję. Mając zaledwie kilka tygodni do całkowitego pokonania choroby, musi znaleźć sposób, aby ocalić syna przed zbrodnią, którą popełnił. Film ma pojawić się w kinach 15 marca 2024 roku.

Knox Goes Away wyreżyserował Michael Keaton na podstawie scenariusza napisanego przez Gregory’ego Poirera. Do Keatona dołączą James Marsden, Al Pacino, Marcia Gay Harden, Suzy Nakamura, John Hoogenakker, Joanna Kulig, Ray Mckinnon i Lela Loren.

Film miał swoją światową premierę na ubiegłorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.

Źrodło: coming soon