Wiemy kto wcieli się w Marię Robotnik w ''Sonic the Hedgehog 3''

Poznaliśmy aktorkę, która wcieli się w Marię Robotnik w trzecim aktorskim filmie o Sonicu, szybkim jeżu znanym z komputerowych gier.

Sigourney Weaver, Alyla Browne, ''Wszystkie kwiaty Alice Hart''

Maria Robotnik to wnuczka profesora Geralda Robotnika i kuzynka samego Eggmana. Urodziła się na Kosmicznej Kolonii ARK, gdzie spędziła całe swoje życie, bowiem z powodu swojej choroby nie mogła odwiedzić Ziemi. Maria po raz pierwszy pojawiła się w grze Sonic Adventure 2 z 2001 roku. Dziewczynka ta była bliską przyjaciółką Shadow the Hedgehoga, ponieważ oboje mieszkali w tej samej Kosmicznej Kolonii. W filmie Sonic the Hedgehog 3 Marię sportretuje Alyla Browne, młoda aktorka znana z serialu Dziewięcioro nieznajomych. Na premierę z nią oczekują w tym roku aż dwa filmy Furiosa: Saga Mad Max i Gniazdo pająka.

Alyla Browne informację o swoim angażu podała na Instagramie publikując post, na którym widać ją, ale w kurtce zakrywającej kostium i twarz. Widzimy jedynie napis na krześle ’’Maria’’.

SONIC. Szybki jak błyskawica to aktorska komedia przygodowa, której akcja skupia się na pewnym siebie, nieco bezczelnym niebieskim jeżu. Na ekranie widzimy przygody Sonica na Ziemi, który właśnie zaczyna wieść życie u boku swego nowo poznanego przyjaciela – człowieka – Toma Wachowskiego. Sonic i Tom łączą siły, by powstrzymać działania dr. Robotnika, który pragnie schwytać jeża i użyć jego niezwykłych mocy, by przejąć kontrolę nad światem. W sequelu Sonicowi w obronie świata przez Robotnikiem pomagali Tails i Knuckles. Fabuła trzeciego filmu nadal objęta jest tajemnicą. Wiemy jedynie, że jego głównym bohaterem będzie Shadow the Hedgehog, widoczny w scenie po napisach drugiej części.

Reżyserią Sonic the Hedgehog 3 zajmie się Jeff Fowler, a scenariusz napisali Pat Casey, Josh Miller i John Whittington. Ben Schwartz ma ponownie wcielić się w rolę Sonica. Niedawno potwierdzono, że Jim Carrey powróci do roli nikczemnego Eggmana. Ponadto Krysten Ritter, James Wolk, Sofia Pernas, Jorma Taccone i Cristo Fernández dołączyli do obsady długo oczekiwanej kontynuacji.

Premiera filmu 20 grudnia 2024 roku.

Źrodło: Instagram