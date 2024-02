Na krótko przed 2. rocznicą agresji Rosji na Ukrainę Player oraz TVN24 GO zapraszają na nowy dokument reporterki Superwizjera, Ewy Galicy. '’Krąg Putina. Tajemnice rosyjskich majątków w Europie'’ to kolejny etap rzetelnego śledztwa dziennikarskiego ukazujący kulisy konfliktu zbrojnego za naszą granicą. Czy winni rzeczywiście ponoszą karę? Odpowiedź na to pytanie poznają użytkownicy Playera oraz TVN24 GO. Tytuł ten już od dziś (16 lutego) wzbogacił dokumentalną bibliotekę obu serwisów.