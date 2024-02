''Sami swoi. Początek'' - film w weekend premierowy obejrzało ponad 220 000 osób 0

Perypetie Karguli i Pawlaków na nowo rozgrzały serca widzów. Film w gwiazdorskiej obsadzie Sami swoi. Początek w weekend premierowy przyciągnął do kin ponad 220 tysięcy widzów.

Film Sami swoi. Początek w weekend premierowy obejrzało ponad 220 tysięcy widzów. Strzałem w dziesiątkę okazało się zaproszenie do projektu Artura Żmijewskiego, który podejmując się pracy nad prequelem jednego z pomników polskiej kinematografii, tym razem pojawił się nie przed, a za kamerą. Opowieść o młodości Kargula i Pawlaka jest jego debiutem fabularnym w roli reżysera i to debiutem udanym na co uwagę zwracają nie tylko widzowie, ale również krytycy.

Autorem scenariusza filmu Sami swoi. Początek (na podstawie książki Każdy żyje jak umie), podobnie jak wszystkich innych części sagi, jest Andrzej Mularczyk. Tworząc go, inspirował się prawdziwymi wydarzeniami i historią własnej rodziny. Pierwowzorem postaci Kazimierza Pawlaka był jego stryj.

Pawlak i Kargul – bohaterowie kultowej trylogii Sami swoi, przed trafieniem na Ziemie Odzyskane byli sąsiadami we wsi na Podolu. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo. Sami Swoi. Początek to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż.

W tej części historii dwóch rodzin cofamy się do dzieciństwa i młodości uwielbianych bohaterów – poznamy wydarzenia, które miały miejsce zanim przenieśli się do nowej, powojennej Polski. To właśnie ten rozdział opowieści miał powstać jako pierwszy, jednak nie sprzyjały temu okoliczności polityczne lat 60-ych.

Źrodło: Next Film