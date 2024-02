Jest nowa data rozpoczęcia zdjęć do 3. sezonu ''Fundacji'' 0

Po doniesieniach o utknięciu zdjęć do trzeciego sezonu serialu Fundacja w martwym punkcie, mamy dobrą wiadomość dla fanów produkcji. Obsada i ekipa została już poinformowana o nowej dacie rozpoczęcia zdjęć.

fragment plakatu promującego serial ''Fundacja''

Na terenie czeskiej Pragi i w Polsce zdjęcia do serialu rozpocząć mają się 6 marca. To właśnie w tych lokalizacjach produkcja napotkała problem z budżetem i realizacją na poziomie fizycznym. Jak jednak widać wszystkie przeszkody uda się rozwiązać skoro wyznaczona została nowa data wejścia na plan. Podobno trzeciej części obcięto budżet, nie wiemy jednak o ile i czy będzie miało to wpływ na efekt końcowy.

Pierwsze prace na planie 3. sezonu rozpoczęto wiosną ubiegłego roku, jednak wtedy ekipa zmuszona została je przerwać, ze względu na strajki scenarzystów i aktorów. Trzeci sezon obecnie nakręcony jest w zaledwie 1/3.

Fundacja powstała w oparciu o przełomowe dzieła Isaaca Asimova i opowiada o zmierzchu i rozkładzie gigantycznego tworu politycznego – Imperium Galaktycznego, które obejmuje, aż 25 mln światów. Ukazuje ona studium wielkich procesów historycznych oraz takich zjawisk jak władza i manipulacja. Serial opisywany jest jako kronika historii czterech kluczowych postaci, które przekraczają czas i przestrzeń, pokonują śmiertelne kryzysy, manipulują lojalnością i relacjami, aby ostatecznie zdecydować o losie ludzkości.

Rewolucjonista dr Hari Seldon przepowiada zbliżający się upadek Imperium Galaktycznego. Zbiera on grupę lojalnych zwolenników i wyrusza w najdalsze zakątki galaktyki, aby zbudować Fundację, dzięki której zachowane zostaną resztki cywilizacji i możliwa będzie jakaś przyszłość. Nie podoba się to rządzącym Imperium, którzy obawiają się, iż ich władza słabnie, a stworzone dziedzictwo może zostać utracone na zawsze.

W nowym sezonie Muł (Mikael Persbrandt) zajmie centralne miejsce, a ulubieńcy fanów Bayta, Toran, Ebling i Magnifico Giganticus powrócą po szokujących wydarzeniach z finału drugiego sezonu.

Źrodło: Dark Horizons