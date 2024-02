''Berlin'' z odnowieniem na 2. sezon 0

Mający swoją premierę pod koniec grudnia ubiegłego roku serial Berlin, spin-off hitowego Domu z papieru otrzymał oficjalne odnowienie na 2. sezon. Berlin, grany przez Pedro Alonso, powróci wraz z całym swoim gangiem w kolejnej odsłonie spin-offu, który powstał po ogromnym, światowym sukcesie hiszpańskiego serialu.

fragment plakatu promującego serial ''Berlin''

Produkcja zyskała pozytywne opinie i wystarczającą oglądalność, aby serwisowi opłacało się inwestować w realizację jej kontynuacji. Zdjęcia do drugiego sezonu rozpoczną się jednak dopiero w 2025 roku, więc na premierę trochę poczekamy.

Berlin był najchętniej oglądaną produkcją nieanglojęzyczną docierając do pierwszej dziesiątki w 91 krajach. Następnie przez siedem tygodni z rzędu pozostawał w pierwszej dziesiątce telewizji nieanglojęzycznej, gromadząc 348 milionów godzin oglądania i łącznie 53 miliony wyświetleń.

Spin-off opowiada o okresie z życia Berlina, który jest poruszany w retrospekcjach w późniejszych sezonach Domu z papieru. Mężczyzna nie wie jeszcze o swojej chorobie i przeżywa swoje najlepsze lata planując jeden z najbardziej niezwykłych skoków. Serial ukaże nam nową stronę ulubionej przez fanów postaci, który różni się od swojego genialnego brata Profesora pod względem przywódctwa i umiejętności planowania.

Berlin twierdzi, że tylko dwie rzeczy mogą zamienić zły dzień w wspaniały: miłość i milion dolarów wypłaty. To właśnie sprawia, że jest skupiony na swoich wzniosłych celach. Przygotowuje więc jeden ze swoich najbardziej ekstremalnych napadów w historii — chce ukraść klejnoty warte 44 miliony dolarów. Najpierw jednak będzie musiał zwrócić się o pomoc do sprytnych przestępców: Keili, Damiána, Cameron, Roi i Bruce’a. On i jego zdolny gang zbierają się w Paryżu, żeby zaplanować jeden z najambitniejszych skoków w historii.

Twórcy spin-offa to Esther Martínez Lobato i Álex Pina, ludzie odpowiedzialni za oryginał.

Źrodło: Deadline