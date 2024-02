Wiemy kiedy rozpoczną się zdjęcia do sequela ''Pięciu koszmarnych nocy'' 0

Po ogłoszeniu przez Josha Hutchersona na początku tego roku, że prace nad drugim filmem z serii Pięć koszmarnych nocy są na etapie opracowywania historii, Film & Television Industry Alliance właśnie poinformowało, że produkcja planowanej kontynuacji rozpocznie się 1 lipca w Nowym Orleanie.

''Pięć koszmarnych nocy''

Ogłoszenie, że Pięć koszmarnych nocy doczeka się kontynuacji, nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę ogromne przychody ze sprzedaży pierwszej części, co uczyniło film najbardziej dochodowym horrorem 2023 roku. Produkcja przy zgłoszonym budżecie rzędu 20 milionów dolarów zarobiła prawie 295 milionów.

Projekt ten powstał na podstawie niezwykle popularnej serii gier survivalowych Five Nights at Freddy’s.

Josh Hutcherson wciela się w Mike’a Schmidta, młodego mężczyznę opiekującego się swoją 10-letnią siostrą Abby (Piper Rubio), Nawiedzanym jest on przez niewyjaśnione zniknięcie jego młodszego brata ponad dekadę wcześniej. Niedawno zwolniony z pracy i zdesperowany, by móc zachować opiekę nad Abby, Mike zgadza się przyjąć posadę nocnego ochroniarza w opuszczonej restauracji: Pizzerii Freddy’ego Fazbeara. Wkrótce jednak Mike odkrywa, że nic u Freddy’ego nie jest tym, czym się wydaje. Z pomocą Vanessy Shelly, lokalnej policjantki (Elizabeth Lail) noce Mike’a u Freddy’ego doprowadzą go do niewytłumaczalnych spotkań z siłami nadprzyrodzonymi i wciągają go w niewypowiedziany koszmar.

Film wyreżyserowała Emma Tammi, a scenariusz napisali Scott Cawthon, Tammi i Seth Cuddeback. Ta sama ekipa odpowie za Five Nights at Freddy's 2. Fabuła powstającego sequela nie jest jeszcze znana.

Źrodło: ComingSoon