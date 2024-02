''Aquaman i Zaginione Królestwo'' zmierza do streamingu. Kiedy zadebiutuje na Max? 0

Platforma Max, istniejąca jeszcze w naszym kraju jako HBO Max, ogłosiła datę premiery filmu Aquaman i Zaginione Królestwo. Kinowe widowisko dostępne będzie dla subskrybentów bez żadnych dodatkowych opłat.

''Aquaman i Zaginione Królestwo''

Ostatni film należący do DC Extended Universe trafi do streamingu już 27 lutego. Będzie to miało miejsce dwa miesiące po jego kinowej premierze.

Produkcja początkowo miała być wielką kasową klapą Warner Bros. Wszystko wskazuje jednak na to, że studio jednak trochę na filmie zarobi. Obraz nadal dobrze radzi sobie w kinach, a przy budżecie wynoszącym 205 milionów dolarów zarobił obecnie ponad 430 milionów. To więcej niż zanotowali w box office Czarny Adam czy Flash.

Poprzednio Czarna Manta nie zdołał pokonać Aquamana. Wciąż jednak pragnie pomścić śmierć ojca i dlatego nie cofnie się przed niczym, żeby rozprawić się z Aquamanem raz na zawsze. Tym razem Czarna Manta jest potężniejszy niż dotąd. Posiadł moc mitycznego Czarnego Trójzęba, który kryje w sobie starożytną i złowrogą siłę. Żeby go pokonać, Aquaman nieoczekiwanie prosi o pomoc Orma, swojego uwięzionego brata i poprzedniego króla Atlantydy. Obaj muszą zapomnieć o różnicach, żeby ochronić królestwo oraz ocalić rodzinę Aquamana i cały świat przed nieodwracalnym zniszczeniem .

Aquaman i Zaginione Królestwo po raz kolejny wyreżyserował James Wan na podstawie scenariusza napisanego przez Davida Lesliego Johnsona-McGoldricka. W filmie wystąpili m.in. Jason Momoa, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren i Amber Heard.

Źrodło: Max