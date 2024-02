Waldek, Staszek i Delfina w nowych zapowiedziach "Za duży na bajki 2" 0

Film w reżyserii Kristoffera Rusa ponownie opowie o ważnych zarówno dla dzieci, jak i rodziców kwestiach. W obsadzie utalentowane, znane z części pierwszej, młodzieżowe trio: Maciej Karaś, Amelia Fijałkowska i Patryk Siemek. Zobaczcie nowe zapowiedzi.

kadr z filmu "Za duży na bajki 2"

Wspomnianej trójce młodych aktorów na ekranie towarzyszą im Karolina Gruszka, Dorota Kolak, Paweł Domagała, Michał Żurawski oraz Grzegorz Małecki. Tym razem Waldek, Staszek i Delfina przeżyją lato pełne przygód w Tatrach. Podczas wycieczki Waldek przypadkowo dowiaduje się, że w okolicy mieszka jego ojciec, o którym od mamy słyszał tylko tyle, że dawno temu porzucił ich rodzinę. Chłopiec postanawia za wszelką cenę go odnaleźć i osobiście zapytać o powody tej decyzji. Wraz ze Staszkiem, pod osłoną nocy, wyruszają na poszukiwania. Czyhające na nich na górskim szlaku niebezpieczeństwa to nic w porównaniu z zadaniem, które otrzymuje Delfina. Kreatywna nastolatka musi ukryć przed niczego nieświadomą ciotką, mamą Waldka oraz… jej nowym partnerem prawdę o zniknięciu chłopców. Jakie zawirowania w życie wszystkich bohaterów wniesie ta sekretna misja? Czy Waldek otrzyma odpowiedzi na dręczące go pytania i zrozumie postępowanie ojca?

Za duży na bajki 2 w kinach już od 15 marca!

Źrodło: Next Film