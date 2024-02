Zwiastun uratowanego przez Roku serialu ''Kroniki Spiderwick'' 0

Platforma Roku, która uratowała skasowany prze Disney+ serial '’Kroniki Spiderwick'’ opublikowała pierwszy zwiastun produkcji. Jej premiera wiosną.

Kroniki Spiderwick anulowane zostały przez Disney+ w trakcie czystki jaką prowadził serwis. Serial został już nakręcony, ale trafić miał do kosza. Uratowaniem go zajęło się jednak Paramount Television Studios i to dzięki temu producentowi obraz znalazł nowy dom. Na Roku Channel Kroniki Spiderwick zadebiutują już 19 kwietnia. Niestety, ale nie wiemy jak i kiedy serial ten dostępny będzie w naszym kraju.

Produkcja ta jest adaptacją serii przygodowych książek fantasy dla dzieci Tony DiTerlizzi i Holly Black. W rolach głównych wystąpili Jack Dylan Grazer jako głos Thimbletacka, Lyon Daniels jako Jared Grace, Noah Cottrell jako Simon Grace, Joy Bryant jako Helen Grace, Mychala Lee jako Mallory Grace i Christian Slater w roli złoczyńcy Mulgaratha.

Fabuła serialu opowiada o rodzinię Grace, która przeprowadza się do zrujnowanego domu przodków i zaczyna odkrywać mroczną tajemnicę dotyczącą ich prapradziadka. Rodzeństwo Simon, Mallory i Jared napotykają tajemniczą księgę napisaną przez niejakiego Artura Spiderwicka. Jej autor twierdzi, że fantastyczne stwory istnieją naprawdę. Dzieciom szybko przyjdzie się przekonać o prawdziwości tych słów.

Na serial składa się osiem odcinków.

Źrodło: ComingSoon