W sieci zadebiutował zwiastun drugiego sezonu komediowego serialu Nadzwyczajna opowiadającego o kobiecie żyjącej w świecie, w którym wszyscy mają jakieś moce, oprócz niej.

Nadzwyczajna to projekt Hulu dostępny w naszym kraju na platformie Disney+. Premiera 2. sezonu już 6 marca.

Witajcie w świecie, w którym każda pełnoletnia osoba posiada supermoc. Wszyscy poza 25-letnią Jen, która nadal czeka, aż jej moc się ujawni. Bez mocy czuje się odosobniona. Jej sytuacji nie poprawia praca bez perspektyw oraz przygodny seks z Lukiem, który nie zamierza się statkować, a do tego umie latać. Na szczęście jej wiecznie optymistyczna przyjaciółka, Carrie, nie pozwala Jen użalać się nad sobą. Dziewczyny mieszkają razem z chłopakiem Carrie, Kashem i kotem dachowcem, którego nazywają Spermanem po dość niefortunnym wydarzeniu. Jen błądzi po wielkim, zagmatwanym świecie, uzbrojona jedynie w odrobinę nadziei i dużą dozę desperacji, by odnaleźć swoją moc.

Sezon 2. rozpoczyna się w miejscu, w którym spektakularnie się zakończył pierwszy, podążając za Jen w jej podróży po moc, gdy ta rejestruje się jako klientka w klinice mocy. Jen wkrótce odkrywa, że proces odnajdywania swojej mocy nie jest tak łatwy, jak miała nadzieję, a reszta jej życia też nie przebiega gładko. Jej chłopak Jizzlord doznaje nieoczekiwanego odkrycia na temat swojej przeszłości, a Kash i Carrie starają się zachować dojrzale w obliczu rozstania, co nie jest łatwe, gdy nadal mieszkają pod jednym dachem. Wygląda na to, że Jen i cała ekipa mają do czynienia z nowym poziomem dorosłości i chaosem, na który nikt z nich nie jest przygotowany.

Nadzwyczajna to brytyjski serial komediowy stworzony i napisany przez Emmę Moran. W serialu występują Máiréad Tyers, Sofia Oxenham, Bilal Hasna, Luke Rollason, Siobhán McSweeney i Robbie Gee. W sezonie 2. pojawią się także nowi członkowie obsady: Julian Barrett jako George, Rosa Robson jako Nora, Kwaku Mills jako Clark i Derek Jacobi w specjalnej epizodycznej roli.

