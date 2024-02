Premierowa zapowiedź serialu "Dżentelmeni" Guy'a Ritchiego 0

Zwiastun Dżentelmenów ujawnia więcej informacji na temat nadchodzącego dramatu Netflixa prowadzonego przez Theo Jamesa, którego akcja rozgrywa się w świecie przedstawionym w filmie Guya Ritchiego pod tym samym tytułem.

kadr z serialu "Dżentelmeni"

Premiera serialu zaplanowana jest na 7 marca. Twórcą, scenarzystą i producentem wykonawczym serialu The Gentlemen jest Ritchie, który wyreżyserował także pierwsze dwa odcinki. Gwiazdami produkcji są Theo James, Ray Winstone, Kaya Scodelario, Daniel Ings, Joely Richardson, Vinnie Jones, Giancarlo Esposito, Chanel Cresswell, Michael Vu, Max Beesley, Jasmine Blackborow, Harry Goodwins, Dar Salim, Pearce Quigley, Ruby Sear i Peter Serafinowicz.

W spin-offie Eddie Horniman (James) nieoczekiwanie dziedziczy pokaźną wiejską posiadłość swojego ojca – tylko po to, by odkryć, że jest ona częścią tajnego imperium konopi indyjskich. Co więcej, wiele podejrzanych postaci z brytyjskiego półświatka chce mieć udział w tej operacji. Zdeterminowany, by wyrwać swoją rodzinę ze szponów, Eddie próbuje bawić się z gangsterami w ich własną grę. Jednak w miarę jak zostaje wciągnięty w świat przestępczości, zaczyna go lubić.

Premiera serialu będzie miała miejsce na Netflixie 7 marca 2024 roku.

Źrodło: Netflix