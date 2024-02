Przy realizacji piątego sezonu ponownie na stanowisku showrunnera zasiądzie Issa Lopez, która przejęła tą produkcję od Nica Pizzolatto. Ten przy powstawaniu czwartej serii uznawany był za jej producenta, ale w swoich wypowiedziach dawał jasno do zrozumienia, że nie był zaangażowany w prace nad Detektyw: Kraina nocy, będąc wyraźnie niezadowolonym z zakończenia jakie zostało zaprezentowane.

Zaś włodarze HBO są bardzo zadowoleni z Lopez i z tego jakie wyniki osiągnął stworzony przez nią sezon:

Issa Lopez to jedyny w swoim rodzaju, rzadki talent, który bezpośrednio przemawia do twórczego ducha HBO. Od początku do końca reżyserowała serial '’Detektyw: Kraina nocy'’, ani razu nie uchylając się od własnej godnej pochwały wizji i inspirując nas swoją wytrwałością zarówno na ekranie, jak i za kamerą. Sprawiła, że ten sezon odniósł ogromny sukces.