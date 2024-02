Nowy ''Frasier'' od Paramount otrzymał zielone światło na 2. sezon 0

Mający swoją premierę w październiku ubiegłego roku serial ’’Frasier’’, będący wznowieniem oryginalnej produkcji z lat 1993-2004 okazał się hitem Paramount i otrzymał odnowienie na drugi sezon.

Kelsey Grammer

Do swojej kultowej roli sprzed lat powrócił niezastąpiony Kelsey Grammer. W kontynuacji jesteśmy świadkami tego jak Frasier radzi sobie w kolejnym rozdziale swojego życia. Powracając do Bostonu stawia czoła nowym wyzwaniom. Musi zmierzyć się zarówno z nimi, jak i z nowymi relacjami do nawiązania oraz starymi marzeniami pragnącymi spełnienia. Frasier pragnie zbliżyć się do swojego syna Freddy’ego i jego dziewczyny jednocześnie działając im mocno na nerwy swoimi klasycznymi, spiętymi manierami.

W pierwszym sezonie do swoich ról po latach powrócili także Peri Gilpin oraz Bebe Neuwirth portretując odpowiednio Roz i Lillith. W obsadzie są także Nicholas Lyndhurst jako Alan, stary kumpel Frasiera ze studiów, a obecnie profesor na uniwersytecie, Jack Cutmore-Scott jako Freddy, syn Frasiera, Toks Olagundoye jako Olivia, Jess Salgueiro jako Eve i Anders Keith jako David. Scenariusz napisali Chris Harris i Joe Cristalli. Podobnie jak oryginał, serial jest kręcony przed publicznością w studiu na żywo.

Oryginalny serial przedstawiał życie psychiatry, a zarazem gospodarza radiowego programu poświęconego ludzkim problemom, dr. Frasiera Crane. Każdy odcinek to świeża porcja nerwicy i zmartwień doświadczanych przez bohatera – chwiejnego i nadętego, dwukrotnie rozwiedzionego psychiatrę. Frasier musiał pożegnać swoje ukochane spokojne domowe życie o zapachu cygar i smaku wykwintnej kuchni, kiedy wprowadził się do niego jego ojciec, były policjant. Oprócz ojca, do jego życia wprowadzili się bowiem jego "przyjaciele" – opiekunka Daphne, pies Eddie, oraz jakby tego było mało – jego stary, obleśny rozkładany fotel.

Źrodło: Dark Horizons