Frank Grillo przedstawia dobre informacje na temat szóstej części ''Nocy oczyszczenia''

Aktor Frank Grillo, który wystąpił w dwóch częściach dystopijnych filmów akcji Noc oczyszczenia, przekazał światu optymistyczne informacje odnośnie oczekiwanej szóstej części.

Frank Grillo, ''Noc oczyszczenia: Anarchia''

Grillo w wywiadzie dla ScreenRant ujawnił, że scenariusz do The Purge 6 jest już gotowy. Ma on w dużej mierze skupić się wokół postaci, w którą aktor wcielił się w dwóch filmach z serii. W Noc oczyszczenia: Anarchia i Noc oczyszczenia: Czas wyboru Grillo portretował Leo Barnesa.

Zdradził także kto stanie za kamerą jeśli projekt otrzyma zgodę na realizację. Stanowisko to objął James DeMonaco, reżyser pierwszych trzech filmów z serii Noc oczyszczenia.

To byłby ostatni z ostatnich. To tak, jak z gościem, który ciągle odchodzi na emeryturę. Jeśli tak się stanie, wyreżyseruje go James DeMonaco, a to kwestia pieniędzy. To kwestia tego, jak duży film ma powstać, ile pieniędzy chce się na niego wydać. Scenariusz jest jednak świetny powiedział Grillo.

Pierwszy film Noc oczyszczenia miał premierę w kinach w 2013 roku, a w rolach głównych wystąpili Ethan Hawke i Lena Headey. Dzięki sukcesowi, jaki odniósł pierwszy film, powstały cztery sequele, a piąty jak twierdzi Grillo jest w drodze. Seria ta koncentruje się na tytułowym corocznym amerykańskim święcie, podczas którego wszelkiego rodzaju przestępstwa – w tym morderstwa – są legalne. Oczekuje się, że wszyscy obywatele amerykańscy wezmą udział w 12-godzinnej czystce, a rodziny lub osoby, które odmówią udziału, staną się ofiarami.

Źrodło: Screenrant