''Sami swoi. Początek'' wielkim hitem! Film przyciągnął do kin już ponad pół miliona osób

Sami swoi. Początek w reżyserii Artura Żmijewskiego szturmem podbili kina. Film, który grany jest zaledwie od dziesięciu dni zgromadził już ponad półmilionową widownię i kolejny weekend króluje w zestawieniu box office.

To jest film, w którym każdy znajdzie coś dla siebie: zarówno ci, którzy bardzo dobrze znają historię rodu Pawlaków i Karguli, jak i ci, dla których są zupełnie obcy, bo będą mogli sobie od tego zacząć zachęca Karol Dziuba, który wcielił się w postać Władysława Kargula.

Scenariusz filmu Sami swoi. Początek powstał na podstawie książki Każdy żyje jak umie, autorem jest Andrzej Mularczyk. To on napisał scenariusze do filmów, które stały się kultowymi. Inspiracją dla trylogii i jej prequela, który obecnie święci triumfy w kinach, były prawdziwe wydarzenia. Pierwowzorem postaci Kazimierza Pawlaka był stryj Andrzeja Mularczyka.

Pawlak i Kargul – bohaterowie kultowej trylogii Sami swoi, przed trafieniem na Ziemie Odzyskane byli sąsiadami we wsi na Kresach na terenie obecnej Ukrainy. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo… Sami swoi. Początek to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż.

W tej części historii dwóch rodzin cofamy się do dzieciństwa i młodości uwielbianych bohaterów – poznamy wydarzenia, które miały miejsce zanim przenieśli się do nowej, powojennej Polski. To właśnie ten rozdział opowieści miał powstać jako pierwszy, jednak nie sprzyjały temu okoliczności polityczne lat 60-ych.

Obsada prezentuje się następująco: Adam Bobik (Kazimierz Pawlak), Karol Dziuba (Władysław Kargul), Paulina Gałązka (Nechajka Słobodzian), Weronika Humaj (Mania Ziębicka), Zbigniew Zamachowski (Kacper Pawlak), Katarzyna Krzanowska (Maryjka Pawlak), Mirosław Baka (Ziębicki), Wojciech Malajkat (Ksiądz), Anna Dymna (Pecynicha), Janusz Chabior (Wincenty Kargul), Adam Ferency (Wujko Pecyn), Agnieszka Suchora (Ziębicka).

