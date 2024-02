Pochodzenia nie oszukasz. Nowy materiał promujący komedię ''Test na teściów'' 0

Kino Świat prezentuje nowy materiał promujący francuską komedię Test na teściów. Grzebanie w genach francuskich burżujów zamienia się w niezwykłą tragikomedię.

Ona – córka burżuja. On – syn sprzedawcy samochodów. Zobacz czołowe zderzenie ich rodzin w komediowym hicie znad Sekwany. Test na teściów, czyli wszystko co może pójść źle na oświadczynach.

Odliczając dni do wesela i ślubu, Alice i François postanawiają zorganizować wielkie spotkanie swoich, pochodzących z bardzo różnych środowisk rodzin. A przy okazji – namawiają rodziców i przyszłych teściów na wspólne testy DNA. Ich rezultat wprawi wszystkich w osłupienie. Bo czy może być coś gorszego dla konserwatywnego burżuja, niż dowiedzieć się, że nie jest w 100% Francuzem? Albo dla dumnego sprzedawcy samochodów znad Sekwany, że ma on podejrzanie niemieckie korzenie? A to dopiero początek rodzinno-genetycznych kłopotów.

Scenarzystą i reżyserem filmu jest autor hitu Asteriks i Obeliks: Imperium Smoka Julien Hervé, a w głównych rolach występują Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testud, Marianne Denicourt, Julien Pestel, Chloe Coulloud, Sophie Froissard i Johann Dionnet.

Film w naszych kinach od 8 marca.

Źrodło: Kino Świat