Trzy książki składające się na Kroniki Rodu Kane to kolejna trylogia Riordana dla młodych dorosłych, tym razem przesiąknięta historią i mitologią Egiptu, a nie wpływami mitów greckich, jak ma to miejsce przy Percym Jacksonie.

Informację o tym, iż Netflix postanowił nie rozwijać dalej filmów na ich podstawie podał sam Riordan. Oto co powiedział:

W tej chwili projekt znajduje się w fazie odwrotu, co oznacza, że Netflix zdecydował się nie robić dalszych postępów. Ma to miejsce po dwóch latach prób opracowania scenariusza, który by im się podobał. Teraz wszystko zależy od tego, czy wkroczy inne studio, przejmie koszty preprodukcji i ruszy dalej. To wcale nie jest niezwykłe. Tak się dzieje, jak sądzę, z większością projektów filmowych. Ponadto cała branża przesyłania strumieniowego ogranicza obecnie swój rozwój, co oznacza, że anuluje więcej treści i tworzy ich mniej. Kane dał się złapać w ten trend pomimo dużego sukcesu serialu o Percym Jacksonie powstałym dla Disney+.