Zwiastun westernu ''Horizon: An American Saga'' w reżyserii Kevina Costnera 1

Warner Bros. prezentuje pierwszy zwiastun westernu Horizon: An American Saga, nowego filmu za kamerą którego po wieloletniej przerwie stanął Kevin Costner. Czy uda mu się powtórzyć sukces Tańczącego z wilkami?

Zwiastun mocno intryguje, bowiem do tej pory projekt ten powstawał owiany tajemnicą. Teraz wiemy, że bada on historię Dzikiego Zachodu, to jak został on zdobyty, a następnie utracony, a wszystkiemu temu towarzyszą krew, pot i łzy wielu osób.

Film obejmujący cztery lata wojny secesyjnej, od 1861 do 1865 roku, zabierze widzów w emocjonalną podróż po kraju w czasach ekspansji białego człowieka na zachodzie Ameryki.

Costner oprócz objęcia stanowiska reżysera, jest także współautorem scenariusza wraz z Jonem Bairdem. Zobaczymy go także na ekranie w głównej roli. Oprócz niego w obsadzie są: Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Owen Crow Shoe, Tatanka Means, Ella Hunt, Tim Guinee, Danny Huston, Colin Cunningham, Scott Haze, Tom Payne, Abbey Lee, Michael Rooker, Will Patton, Georgia MacPhail, Douglas Smith, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman i Jamie Campbell Bower.

Horizon: An American Saga podzielony jest na dwie części. Debiut pierwszej z nich zaplanowany jest na 28 czerwca, a druga pojawi się w kinach dwa miesiące później, tj. 16 sierpnia. Czy będą to także daty polskich premier, tego jeszcze nie wiemy.

Źrodło: Warner Bros. Pictures, Comingsoon