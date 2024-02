Pedro Pascal potwierdza, że ​​rozpoczęły się zdjęcia do drugiego sezonu "The Last of Us" 0

Podczas niedawnego wywiadu gwiazda The Last of Us Pedro Pascal potwierdził, że w kanadyjskim Vancouver rozpoczęły się prace nad drugą częścią hitowej serii HBO.

fragment plakatu serialu "The Last of Us"

Pascal opowiedział, jak to było wrócić na plan The Last of Us po sukcesie serialu. Przyznał, że ponowne zagranie Joela Millera wydawało mu się „dziwnie nowe”. Za rolę w 1. sezonie weteran Gry o tron ​​zdobył w zeszłą sobotę swoją pierwszą nagrodę SAG za wybitną kreację aktora w serialu dramatycznym.

Filmowanie idzie niesamowicie. To w pewnym sensie budzące podziw skupienie i poświęcenie, jakie wszyscy wkładają w sezon. To niesamowite być z nimi w domu i pod względem twórczym wszyscy, cała nasza załoga, pracują ciężej, niż mogłem sobie wyobrazić, nawet ciężej niż nasz pierwszy sezon, co jest prawie niemożliwe. To całkiem inspirujące i niewiarygodne.

wyjawił Pedro Pascal

W The Last of Us występują także Bella Ramsey jako Ellie, Gabriel Luna jako Tommy Miller i Rutina Wesley jako Maria. Oczekuje się, że sezon 2 będzie oparty na uznanej kontynuacji gry wideo studia Naughty Dog The Last of Us Part II, w której nastąpi znaczny przeskok w czasie, przedstawiający dorosłą już Ellie. W kolejnej części powitaliśmy także nowych członków obsady uznanego horroru, w tym Kaitlyn Dever jako Abby, Young Manzino jako Jesse, Isabela Merced jako Dina i Catherine O’Hara.

Źrodło: Deadline