Zwiastun 2. sezonu "Wywiadu z wampirem" zapowiada krwawą wyprawę Louisa i Claudii 0

Stacja AMC+ opublikowała zupełnie nowy zwiastun drugiego sezonu Wywiadu z wampirem, nadchodzącej kolejnej części serii będącej adaptacją kultowej powieści autorstwa Anne Rice.

kadr z serialu "Wywiad z wampirem"

Wideo ukazuje krwawą i pełną przemocy ścieżkę, którą Louis i Claudia wybiorą, gdy podróż do Paryża doprowadzi ich do poznania grupy teatralnych wampirów, które pozornie mają powiązania z Lestatem. Ujawnia także jedną z tajemnic Sezonu 2, która polega na tym, że Louis zapomina o niektórych wspomnieniach z pobytu w Paryżu. Serial powraca 12 maja na antenach AMC i AMC+.

W roku 2022 wampir Louis de Pointe du Lac opowiada historię swojego życia dziennikarzowi Danielowi Molloyowi. Nawiązując do krwawych wydarzeń w Nowym Orleanie w 1940 roku, kiedy Louis i raczkująca nastolatka Claudia spiskowali, by zabić wampira Lestata de Lioncourt, Louis opowiada o swoich przygodach w Europie, wyprawie w celu odkrycia wampirów Starego Świata i Theatre Des Vampires w Paryżu, z Klaudią. To właśnie w Paryżu Louis po raz pierwszy spotyka wampira Armanda. Ich zaloty i romans okażą się mieć niszczycielskie konsekwencje zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości, a Molloy będzie próbował dotrzeć do prawd pogrzebanych we wspomnieniach.

Za scenariusz i produkcję Wywiadu z wampirem odpowiada nominowany do nagrody Emmy Rolin Jones, który jest także showrunnerem. W drugim sezonie występują Jacob Anderson jako Louis de Pointe du Lac, Sam Reid jako Lestat de Lioncourt, Delainey Hayles jako Claudia, Ben Daniels jako Santiago, Eric Bogosian jako Daniel Molloy iAssad Zaman jako Armand.

Źrodło: coming soon