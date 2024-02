Kino Helios - "KUNG FU PANDA 4". Przedpremierowe seanse z konkursami 2-3 marca 0

Zapraszamy do kina Helios na przedpremierowe seanse z konkursami Kung Fu Panda 4. Smoczy Wojownik PO, zapewni widzom solidną dawkę lekcji kung-fu, niesamowitych zwrotów akcji, wspaniałych przygód, dobrego humoru, a także poszukiwania wewnętrznego spokoju. Pokazy odbędą się 2 i 3 marca o godzinie 10:30 i 13:00. Kup bilety już dziś.

Po ostatnich niebezpiecznych przygodach, w których pokonał światowej klasy złoczyńców dzięki swojej niezrównanej odwadze i szalonym umiejętnościom sztuk walki, PO, Smoczy Wojownik zostaje wezwany przez przeznaczenie, aby… dać sobie już spokój. A dokładniej ma zostać duchowym przywódcą Doliny Spokoju. Wiąże się z tym kilka oczywistych problemów. Po pierwsze, PO wie tyle samo o duchowym przywództwie, co o diecie paleo, a po drugie, musi szybko znaleźć i wyszkolić nowego Smoczego Wojownika, zanim będzie mógł objąć swoje nowe stanowisko. Co gorsza, do gry wkracza czarodziejka – Kameleona, maleńka jaszczurka, która może zmieniać kształt w dowolne stworzenie, duże lub małe. PO będzie potrzebował pomocy. Znajdzie ją u bystrej lisicy Zhen, której umiejętności okażą się nieocenione. W dążeniu do ochrony Doliny Spokoju przed Kameleoną, ten komediowy duet będzie musiał współpracować. PO odkryje, że przyjaciół można znaleźć w najbardziej nieoczekiwanych miejscach.

