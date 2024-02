Ogłoszono, że w serwisie SkyShowtime dostępna będzie nowa subskrypcja zawierająca reklamy – Standard z reklamami – która znajdzie się w ofercie razem z obecnym planem (zmieni on nazwę na Standard Plus). Standard z reklamami będzie obejmował reklamy, zaś treści oglądane w Standard Plus nadal będą bez reklam. Subskrypcja Standard z reklamami będzie dostępna od 23 kwietnia.