Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Już pojutrze premiera serialu "Czerwona Królowa" 0

Już w najbliższy czwartek na Prime Video długo wyczekiwana premiera produkcji własnej — serialu Czerwona Królowa, który jest adaptacją książki o tym samym tytule.

Na ekranie po raz pierwszy razem pojawią się Vicky Luengo i Hovik Keuchkerian, jako Antonia Scott i Jon Gutiérrez. Czerwona Królowa zadebiutuje 29 lutego w ponad 240 krajach. Odcinki będą dostępne na Prime Video wyłącznie w ramach subskrypcji Amazon Prime.

Z IQ wynoszącym 242, Antonia Scott oficjalnie jest najinteligentniejszą osobą na świecie. Jej inteligencja uczyniła ją „Czerwoną Królową” tajnego i eksperymentalnego projektu policyjnego. Kiedy syn potężnego potentata zostaje bestialsko zamordowany, a córka najbogatszego człowieka

w Hiszpanii porwana, organizacja Czerwonej Królowej włącza się do sprawy. Mentor Antonii, jej były szef, zwraca się do Jona Gutiérreza, baskijskiego policjanta, aby ponownie aktywować Antonię. Zwichrowana gra w kotka i myszkę, w której Jon i Antonia zaplątują się podczas śledztwa, pomaga im odkryć, że podziwiają i uzupełniają się wzajemnie niemal tak samo mocno, jak irytują. Czerwona Królowa to przerażający thriller osadzony w Madrycie, mieście, które odgrywa kluczową rolę w tej historii. Serial łączy w sobie wartką akcję śledztwa z chemią pomiędzy dwoma głównymi bohaterami. Ekranizacja jest adaptacją bestsellerowej międzynarodowej serii thrillerów autorstwa Juana Gomeza-Jurado.

Czerwona Królowa już w najbliższy czwartek na Prime Video!

Źrodło: Prime Video