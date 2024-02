Pixar zrealizuje pierwszy musical w swojej karierze 0

Amerykańska wytwórnia pełnometrażowych filmów animowanych Pixar, która w swojej ofercie ma wiele kinowych hitów obecnie pracuje nad kolejnym projektem noszącym tytuł ’’Ducks’’. Ten jak informują zagraniczne media ma być musicalem z prawdziwego zdarzenia.

Jak na razie nie wiele wiemy o tym projekcie. Prawdę mówiąc poznaliśmy jedynie tytuł, który sugeruje, iż głównymi bohaterami animacji będą kaczki, a skoro to musical to z pewnością będą one dużo śpiewać. Prawdopodobnie jak to Pixar dostaniemy także lekcje życia, bowiem animacje tego studia często traktują o ważnych sprawach.

Na początku tego roku Pixar wypuścił już film, którego główni bohaterowie to właśnie kaczki. Produkcja nosi tytuł Wyfrunięci i oczywiście była kinowym hitem. Nadchodząca oferta Pixara to Toy Story 5, Elio i W głowie się nie mieści 2.

Spośród nich pierwsze ukaże się W głowie się nie mieści 2. Jego premiera 14 czerwca. Pierwotnie Elio miał także pojawić się w tym roku, ale został przesunięty na rok 2025. Zamiast tego planowane są także kinowe premiery filmów Pixara, które podczas pandemii nie doczekały się wejścia na szklany ekran i miały swoją premierę na platformie Disney+. Będą to Luca, Co w duszy gra i To nie wypanda.

Źrodło: Film Stories