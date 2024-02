Tajemnicze stworzenia w zwiastunie horroru ''The Watchers'' 0

Warner Bros. Pictures prezentuje pierwszy zwiastun horroru The Watchers w reżyserii Ishany Night Shyamalan, córki słynnego filmowca M. Night Shyamalana. Jest to jej reżyserski debiut.

fragment plakatu promującego film ''The Watchers''

Zwiastun daje nam pogląd na garstkę nieznajomych śledzonych przez niebezpieczne istoty, które obserwują każdy ich ruch.

Scenariusz filmu opiera się na powieści A. M. Shine’a z 2022 roku wydanej pod tym samym tytułem. Poznamy historię Miny, 28-letniej artystki, które utknęła w rozległym, dziewiczym lesie w zachodniej Irlandii. Kiedy wreszcie znajduje schronienie, nieświadomie zostaje uwięziona wraz z trójką nieznajomych, którzy każdej nocy są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stworzenia. Oni nie mogą ich zobaczyć, ale istoty te widzą wszystko.

Ishana Night Shyamalan jest także autorką scenariusza do The Watchers. Jednym z producentów filmu jest jej ojciec. Przed The Watchers Ishana współpracowała z ojcem przy serialu Servant powstałym dla Apple TV+, gdzie napisała i wyreżyserowała kilka odcinków.

W filmie występują Dakota Fanning jako Mina, Georgina Campbell, Siobhan Hewlett, Alistair Brammer, Anthony Morris, Oliver Finnegan i Olwen Fouere.

Premiera The Watchers w amerykańskich kinach odbędzie się 7 czerwca nakładem New Line Cinema i Warner Bros Pictures. Kiedy film trafi do naszych kin, jeszcze nie wiemy.

Poniżej nowy plakat promujący horror:

Źrodło: Warner Bros. Pictures, Comingsoon