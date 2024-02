W rozmowie z Variety na czerwonym dywanie podczas rozdania nagród SAG 2024 Temple powiedziała, że ​​to była „dzika, cudowna przejażdżka” i że całe doświadczenie związane z udziałem w dużym filmie było dla niej nowe.

W tej chwili zbliżamy się do końca. To była szalona, ​​cudowna przejażdżka. To dla mnie takie nowe. To duży zestaw! To jest szalone. To była świetna zabawa i mogłam pracować z tak fajnymi ludźmi. Miałam szczęście w swojej karierze, że trafiłam na najbardziej niesamowitą obsadę. Nie mogę się doczekać, aż pójdzie w świat. Myślę, że to będzie dobre.

wyjawiła Juno Temple