Reżyser ''Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni'' za kamerą aktorskiego ''Naruto'' 0

Lionsgate podpisało umowę z reżyserem świetnie ocenianego filmu Marvela Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Destin Daniel Cretton tym razem stanie za kamerą aktorskiej pełnometrażowej adaptacji najsłynniejszej japońskiej mangi ’’Naruto’’.

serial ''Naruto''

Cretton zarówno wyreżyseruje, jak i napisze scenariusz do filmu opartego na mandze stworzonej przez Masashiego Kishimoto. Naruto publikowana była w latach 1999-2014. Opowiada ona o dorastającym ninja Naruto Uzumakim, który marzy o zostaniu obrońcą i przywódcą swojej społeczności. Mieszka on w Wiosce Liścia, gdzie przez jej mieszkańców traktowany jest z dużym dystansem, a to dlatego, że nosi w sobie Kuramę, dziewięcioogoniastą bestię.

Jak się okazuje filmowiec otrzymał na adaptację błogosławieństwo od samego Kishimoto.

Kiedy usłyszałem o angażu Crettona byłem po seansie jego hitowego filmu akcji i pomyślałem, że będzie idealnym reżyserem dla ’’Naruto’’. Po obejrzeniu innych jego filmów i zrozumieniu, że jego mocna strona polega na tworzeniu solidnych dramatów o ludziach, utwierdziłem się w przekonaniu, że dla ’’Naruto’’ nie ma innego reżysera powiedział Kishimoto.

Avi Arad, Ari Arad i Emmy Yu będą producentami dla Arad Productions wraz z Jeremym Latchamem. Cretton produkuje wraz z Jeyunem Munfordem za pośrednictwem swojej firmy Hisako.

Źrodło: Variety