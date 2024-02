Wszyscy fani, którzy planują obejrzeć w ten weekend Diuna: Część druga, będą musieli spędzić w sali kinowej bardzo długi okres, sequel science fiction będzie trwał 166 minut. Reżyser Denis Villeneuve podkreśla jednak, że wśród młodych kinomanów jest publiczność chętna na dłuższe filmy.

Ta historia jest zbyt gęsta. Nigdy nie zrobiłbym Diuny jako jednego filmu. Tylko w ten sposób mogłem odnieść sukces. Pomyśl też o Oppenheimerze. To trzygodzinny film z oceną R, opowiadający głównie o fizyce jądrowej. Ale publiczność była młoda – dla moich dzieci był to zdecydowanie film roku. Istnieje tendencja. Młodzież uwielbia oglądać długie filmy, bo jeśli za to zapłacą, chce zobaczyć coś wartościowego. Pragną znaczących treści.

wyjawił Denis Villeneuve