Zapowiedź "Niepokalanej" przedstawia Sydney Sweeney w przerażającym konfesjonale 0

Ujawniono nowy klip do nadchodzącego horroru psychologicznego Niepokalana, przedstawiający Sydney Sweeney poddawaną próbie wiary w złowrogim, odległym klasztorze.

kadr z filmu "Niepokalana"

Na nowo opublikowanym klipie widać Cecylię – pobożną zakonnicę – rozmawiającą z księdzem w konfesjonale i uroczyście przysięgającą, że nie pragnie niczego innego, jak tylko służyć Chrystusowi w odosobnionym włoskim klasztorze. Sprawy wkrótce przybierają przerażający obrót, gdy ksiądz nie reaguje.

Młoda i pełna wiary zakonnica Cecilia, trafia do włoskiego klasztoru, położonego w malowniczej okolicy. Miejsce jest wręcz niepokojąco piękne, a księża i zakonnice nienaturalnie życzliwi. Cecilia od początku ma poczucie, że nie znalazła się tu przypadkiem, i że prawdziwa natura tego miejsca jest pilnie strzeżonym sekretem. Gdy odkrywa, że jest w ciąży, a lekarz potwierdza niepokalane poczęcie, w klasztorze zaczyna sięmówić o cudzie. Cecilia ma wrażenie, że jej ciąża dla niektórych księży nie jest zaskoczeniem, a strach, który dostrzega w oczach innych zakonnic, każe jej sądzić, że z tym miejscem wiąże się jakaś przerażająca tajemnica. Dziwne obrzędy odprawiane w klasztorze, ciągła kontrola pod pozorem troski, tajemnicze zniknięcia młodych zakonnic i nieustające poczucie czyjejś obecności uświadamiają Cecilii, że została wybrana do wypełnienia misji, która może doprowadzić ją do zguby.

Film wyreżyserował Michael Mohan (Kiedy nikt nie patrzy). Andrew Lobel odpowiada za scenariusz. Sweeney występuje w filmie u boku Simony Tabasco, Alvaro Morte, Benedetty Porcaroli i Dory Romano.

Film trafi do naszych kin 26 kwietnia 2024 roku.

Źrodło: ComingSoon