Promując zeszłoroczną odsłonę Strażników Galaktyki Vol. 3 weteran Marvela Dave Bautista oświadczył, że nie powróci już do Marvel Cinematic Universe jako Drax the Destroyer po ostatniej części przebojowej serii superbohaterów Jamesa Gunna.Wygląda jednak na to, że Bautista wcale nie skończył ze światem superbohaterów.