Oto Bill Skarsgard jako ''Kruk'' - zobacz pierwsze zdjęcia z filmu 0

Magazyn Vanity Fair opublikował pierwsze zdjęcia z oczekiwanego remake’a Kruka. W tytułowej roli Bill Skarsgard, aktor który wcielił się m.in. w demonicznego klauna Pennywise’a.

Brandon Lee, ''Kruk''

Poniższe fotografie dają pogląd na to jak w filmie prezentować będzie się Skarsgard jako Eric Draven. Widzimy także jego ukochaną Shelly Webster, w którą wciela się brytyjska wokalistka FKA twigs.

Za kamerą remake’a stanął Rupert Sanders, który to ma na swoim koncie Królewnę Śnieżkę i Łowcę oraz Ghost in the Shell.

Eric Draven to rockman, który zostaje brutalnie zamordowany wraz ze swoją wielką i jedyną miłością Shelly. Dogoniły ich ’’demony’’ z przeszłości kobiety. Eric złapany w stanie zawieszenia pomiędzy światem żywych a umarłych postanawia pomścić te śmierci balansując na granicy znajdującej się pomiędzy światem naturalnym a nadprzyrodzonym.

Sanders ujawnił co skłoniło go do nakręcenia remake’a:

To była okazja do nakręcenia mrocznego romansu, czegoś, co dotyczyłoby straty, żalu i eterycznej zasłony oddzielającej życie od śmierci i sięgania przez nią powiedział.

Oryginalny Kruk miał swoją premierę 30 lat temu. Odniósł on skromny sukces kasowy, jednak uważany jest za film kultowy. Popularność przysporzyła mu niestety wielka tragedia. Na planie postrzelony został Brandon Lee, który wcielał się w Erica. Sanders twierdzi, że remake jest swego rodzaju hołdem złożonym Lee.

Nowy Kruk na kinowych ekranach pojawi się już 7 czerwca.

