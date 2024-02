Tajemniczy świat w zwiastunie horroru "I Saw the TV Glow" 0

kadr z filmu "I Saw the TV Glow"

Film I Saw the TV Glow, pokazany został po raz pierwszy na festiwalu Sundance w 2024 r. i zebrał wiele pochwał od krytyków. Film opowiada historię dwóch nastoletnich wyrzutków (Justice Smith i Brigette Lundy-Paine), których łączy wspólne zainteresowanie i miłość do przerażającego programu telewizyjnego. Jednak po tajemniczym odwołaniu serialu granica między tym, co realne, a tym, co telewizyjne, zaczyna się zacierać.

Ujawniono również, że I Saw the TV Glow będzie miał premierę w kinach 3 maja 2024 roku. W głównych rolach występują wspominani już wcześniej Justice Smith i Brigette Lundy-Paine, a partnerują im Helena Howard, niezależna artystka rockowa Lindsey Jordan, Fred Durst z Limp Bizkit, piosenkarka i autorka tekstów Phoebe Bridgers, Danielle Deadwyler, Haley Dahl, Amber Benson, Ian Foreman, Michael Maronna, Conner O’Malley, Emma Portner, Danny Tamberelli i King Woman.

Za scenariusz oraz reżyserię I Saw the TV Glow odpowiada znana z pierwszej części Jane Schoenbrun.

Źrodło: coming soon