Polski zwiastun dramatu zza Odry ''Pewnego dnia powiemy sobie wszystko'' 0

Aurora Films prezentuje polski zwiastun niemieckiego dramatu w reżyserii Emily Atef. Pewnego dnia powiemy sobie wszystko to adaptacja wydanej także w Polsce powieści Danieli Krien.

Marlene Burow, ''Pewnego dnia powiemy sobie wszystko''

Powieść ta pełna jest erotycznego napięcia, zmysłowa historia miłości ukazana została na tle wielkich politycznych zmian. Krien jest także współautorką scenariusza do filmu. W rolach głównych występują Marlene Burow, Felix Kramer, Cedric Eich i Silke Bodenbender.

Gorące lato 1990 roku w Niemczech niesie w sobie zapowiedź zmian. Nie tylko tych politycznych, ale też osobistych. Maria ma dziewiętnaście lat i mieszka ze swoim chłopakiem Johannesem w gospodarstwie jego rodziców na wsi w Turyngii. Zamiast skupić się na szkole i zbliżającej się maturze, dziewczyna całe dnie spędza na niezobowiązujących lekturach. Kiedy wpada na Hennera, rolnika z sąsiedztwa, dociera do niej, że zaczyna się zupełnie nowy rozdział w jej życiu. Wystarczy jedno niepozorne dotknięcie, wymiana spojrzeń, by rozpalić dziką, niemożliwą do opanowania namiętność między Marią a charyzmatycznym, dwa razy starszym mężczyzną. W atmosferze nowych możliwości, jaką daje się wyczuć po zjednoczeniu Niemiec, rodzi się sekretna, zakazana miłość. Pełna pasji, tęsknoty i pożądania, która zmiecie wszystko, co znajdzie się na jej drodze.

Podobnie jak w swoich poprzednich filmach, Atef stawia na rozbudowaną psychologię postaci i zastanawia się, co popycha nas w nieznane.

Film w polskich kinach od 15 marca.

Źrodło: Aurora Films