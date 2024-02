Nowa zapowiedź animacji "Kung Fu Panda 4" zabawnie nawiązuje do "Diuny" 0

Wytwórnia Universal + DreamWorks zaprezentowała zabawny zwiastun animacji Kung Fu Panda 4, nawiązujący do premiery filmu Diuna: Część druga. Animacja zadebiutuje w kinach od 8 marca.

baner promujący film "Kung Fu Panda 4"

Po ostatnich niebezpiecznych przygodach, w których pokonał światowej klasy złoczyńców dzięki swojej niezrównanej odwadze i szalonym umiejętnościom sztuk walki, PO, Smoczy Wojownik zostaje wezwany przez przeznaczenie, aby… dać sobie już spokój. A dokładniej ma zostać duchowym przywódcą Doliny Spokoju. Wiąże się z tym kilka oczywistych problemów. Po pierwsze, PO wie tyle samo o duchowym przywództwie, co o diecie paleo, a po drugie, musi szybko znaleźć i wyszkolić nowego Smoczego Wojownika, zanim będzie mógł objąć swoje nowe stanowisko. Co gorsza, do gry wkracza czarodziejka – Kameleona, maleńka jaszczurka, która może zmieniać kształt w dowolne stworzenie, duże lub małe. PO będzie potrzebował pomocy. Znajdzie ją u bystrej lisicy Zhen, której umiejętności okażą się nieocenione. W dążeniu do ochrony Doliny Spokoju przed Kameleoną, ten komediowy duet będzie musiał współpracować. PO odkryje, że przyjaciół można znaleźć w najbardziej nieoczekiwanych miejscach.

Za reżyserię odpowiada Mike Mitchell, a głównej postaci głosu użyczy ponownie Jack Black, a towarzyszą mu Dustin Hoffman jako mistrz Kung Fu, Shifu; James Hong jako pan Ping; Bryan Cranston jako Li; i Ian McShane jako Tai Lung,

