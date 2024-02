Nie żyje Richard Lewis, komik i gwiazda "Pohamuj entuzjazm" miał 76 lat 0

Richard Lewis, kultowy komik i jedna z gwiazd serialu HBO Pohamuj entuzjazm, zmarł w wieku 76 lat.

kadr z serialu "Pogadanki Blunta"

Deadline potwierdził śmierć Lewisa, podając, że aktor zmarł wczoraj wieczorem po zawale serca w swoim domu.

Chociaż w kwietniu ubiegłego roku Lewis ujawnił, że zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona i odchodzi od stand-upu, aktor właśnie pojawił się w trwającym obecnie dwunastym sezonie Pohamuj entuzjazm. Po raz kolejny zagrał fabularyzowaną wersję siebie w serialu stworzonym przez Larry'ego Davida, co robił od debiutu serialu w 2000 roku.

Inne godne uwagi role Lewisa to nikczemny książę Jan w komedii Mela Brooksa Robin Hood: Faceci w rajtuzach z 1993 roku oraz rola Marty’ego Golda w serialu ABC Anything But Love, w którym zagrał u boku Jamie Lee Curtis. Był także częstym gościem w wielu kultowych programach nocnych, w tym Late Night with David Letterman i Late Night with Conan O’Brien.

Źrodło: Deadline