Tom Hardy liderem gangu motocyklowego w zwiastunie filmu "Motocykliści" 0

fragment plakatu filmu "Motocykliści"

Akcja dzieje się w latach 60. XX wieku na Środkowym Zachodzie, gdzie w pewnym lokalnym klubie zbierała się grupa outsiderów, których łączyła dobra zabawa, ryk motocykli i szacunek dla ich silnego przywódcy Johnny’ego. Cormer wciela się w silną i upartą członkinię klubu motocyklowego Vandals. Jest ona żoną lekkomyślnego motocyklisty imieniem Benny (Butler). Jest on niesamowicie lojalny wobec Johnny’ego co denerwuje Kathy, bowiem co rusz musi ona konkurować z mężczyzną o uwagę męża. Gdy ich klubowi grozi przekształcenie z miejsca spotkań lokalnych otusiderów w bardziej złowrogi gang, Kathy, Benny i Johhny zostają zmuszeni do dokonywania wyborów dotyczących ich lojalności wobec klubu i siebie nawzajem.

Obsadę dramatu uzupełniają Norman Reedus, Michael Shannon, Boyd Holbrook, Toby Wallace, Karl Glusman, Damon Herriman, Emory Cohen, Beau Knapp i Happy Anderson. Producentami wykonawczymi są Fred Berger, Sam Hanson, David Kern, Yariv Milchan i Michael Schaefer, a za produkcję odpowiadają Arnon Milchan, Kierke Panisnick i Donald Sparks.

Premiera filmu 21 czerwca 2024 roku.

Źrodło: coming soon