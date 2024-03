Odkrywanie tajemnicy śmierci przyjaciółki w zwiastunie filmu ''Strictly Confidential'' 0

Lionsgate prezentuje zwiastun thrillera '’Strictly Confidential'', w którym występuje znana z Plotkary Elizabeth Hurley w roli Lily. Fabuła produkcji skupi się wokół tajemnicy śmierci, a także sprowadzi główną bohaterkę na ’'manowce’’.

fragment plakatu promującego film ''Strictly Confidental''

Mia w rocznicę śmierci swojej przyjaciółki Rebeki powraca do karaibskiego raju, gdzie kobiety spędziły ostatnie dni razem. Mia przyjeżdzając z powrotem w to samo miejsce, chce rozwikłać i zrozumieć tajemnicze okoliczności związane ze śmierci przyjaciółki. Na miejscu dawne namiętności odżywają, na jaw zaczynają wychodzić coraz to nowsze tajemnice, a Mia zostaje wciągnięta w uwodzicielski świat seksu, zdrady i morderstwa.

Opisywany jako zmysłowy thriller z diabelskim akcentem, Strictly Confidential został napisany i wyreżyserowany przez Damiana Hurleya w jego pełnometrażowym debiucie reżyserskim. W filmie występują także Georgia Lock jako Mia, Lauren McQueen jako Rebecca, Freddie Thorp jako James, Genevieve Gaunt jako Jemma, Pear Chiravara jako Natash i Max Parker jako Will.

Strictly Confidental nie będzie miał szerokiej kinowej premiery. Zadebiutuje on na VOD już 5 kwietnia.

Źrodło: ComingSoon