Zapraszamy na zabawne kulisy serialu "Wymyślne przypadki Dicka Turpina" 0

Apple TV udostępniło zabawny materiał promocyjny zwariowanego brytyjskiego serialu komediowego Wymyślne przypadki Dicka Turpina, który będzie można oglądać od 1 marca. Noel Fielding wciela się w nieprawdopodobnego banitę, który staje się najniebezpieczniejszym łupiącym drogi złodziejem w XVIII wieku.

kadr z serialu "The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin"

Ten serial komediowy to fikcyjne spojrzenie na życie rozbójnika Dicka Turpina – pierwotnie Richarda Turpina, angielskiego rozbójnika, którego wyczyny stały się idealizowane po egzekucji w Yorku za kradzież koni. Na początku lat trzydziestych XVIII wieku dołączył do gangu złodziei jeleni, a później został kłusownikiem, włamywaczem, koniokradem i zabójcą. To jest jego historia.

Serial został stworzony przez Claire Downes, Iana Jarvisa i Stuarta Lane’a na podstawie scenariusza napisanego przez Jona Brittaina, Richarda Naylora, Claire Downes, Iana Jarvisa i Stuarta Lane’a. Serial prowadzą komik Noel Fielding, Ellie White, Marc Wootton, Duayne Boachie, Hugh Bonneville, Tamsin Greig, Asim Chaudhry, Dolly Wells, Joe Wilkinson, Mark Heap, Geoff McGivern, Michael Fielding, Samuel Leakey i Kiri Flaherty.

Za reżyserię odcinków odpowiadają Ben Palmer i George Kane. Producentami wykonawczymi są Kenton Allen, Noel Fielding, Victoria Grew, Matthew Justice i Ben Palmer.

Źrodło: Apple TV