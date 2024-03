Premiera "The Walking Dead: The Ones Who Live" pobiła rekord oglądalności AMC 0

Seria The Walking Dead po raz kolejny okazała się ogromnym sukcesem dla AMC, ponieważ premiera The Walking Dead: The Ones Who Live — spin-offu skupiającego się na ulubionych postaciach fanów, Ricku Grimesie i Michonne — przyniosła łącznie 3 milionów widzów już po trzech dniach od debiutu.

fragment plakatu serialu "The Walking Dead: The Ones Who Live"

Według Nielsena The Walking Dead: The Ones Who Live – który zadebiutował 25 lutego – był największą premierą dla AMC od sześciu lat i debiutu Terror w 2018 roku. Premiera serialu również zgromadziła rekordową oglądalność oglądalności na AMC+, co czyni go najczęściej oglądanym odcinkiem w historii streamera.

Produkcja jest szóstym i zarazem najnowszym spin-offem sagi TWD, obok Fear the Walking Dead, The Walking Dead: Nowy świat, Tales of the Walking Dead, Dead City i The Walking Dead: Daryl Dixon.

The Walking Dead: The Ones Who Live przedstawia epicką historię miłosną dwojga bohaterów przemienionych przez nowy świat. Oddzieleni odległością. Przez niepowstrzymaną moc. Przez duchy tego, kim byli. Rick i Michonne zostają wrzuceni do innego świata, zbudowanego na wojnie z umarłymi… I ostatecznie na wojnie z żywymi. Czy uda im się odnaleźć siebie nawzajem i dowiedzieć się, kim byli w miejscu i sytuacji, jakiej nie znali wcześniej? Czy są wrogami? Zakochani? Ofiary? Zwycięzcy? Czy bez siebie w ogóle żyją – czy też odkryją, że oni też są Walking Dead?

Oprócz głównych bohaterów w obsadzie znaleźli się między innymi Pollyanna McIntosh, Lesley-Ann Brandt, Terry O’Quinn, Matthew August Jeffers, Craig Tate i Andrew Bachelor.

Źrodło: Deadline