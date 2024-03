W najnowszym wywiadzie gwiazda Alien: Romulus, David Jonsson, drażnił się z bardzo, bardzo, bardzo odmiennym podejściem do sagi Obcy w tegorocznym prequelu/sequelu. Jonsson, który niedawno zagrał w nowym serialu Agathy Christie Murder Is Easy, będzie jednym z trzech głównych bohaterów produkcji i deklaruje, że najnowsza część Obcego będzie „niesamowitym urozmaiceniem” serii.

To znaczy, nie jestem jeszcze pewien, co mogę powiedzieć, ale wiem, że jest bardzo, bardzo, bardzo inny. Myślę, że Obcy był nieco starszy od mojego pokolenia, jeśli chodzi o jego głębię i miało to wtedy wpływ, ale wiesz, mamy na to niesamowity pomysł. Naszym reżyserem był Fede Álvarez, a producentem Ridley Scott. Praca z tymi ludźmi i Cailee Spaeny, która jest znakomitą aktorką. Myślę, że będzie fajnie. Jestem bardzo podekscytowany.

wyjawił David Jonsson