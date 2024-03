Promując swój najnowszy projekt filmowy Dama aktorka stwierdziła, że ​​kręcenie piątego i ostatniego sezonu serialu Netflixa napełniło ją smutkiem, choć wyraziła też pewność co do niewiarygodnej fabuły nadchodzącego sezonu.

W tej chwili filmujemy. I to jest dobre. To oczywiście jest to nasz ostatni sezon. Jesteśmy więc naprawdę podekscytowani możliwością ponownego spotkania i spędzenia wspólnie tego ostatniego czasu, ale jest nam smutno. Każdego dnia, gdy wychodzimy na plan, myślimy: To ostatni drugi dzień, To ostatni trzeci dzień!. Ale zdecydowanie akceptujemy to wszystko. Naprawdę miło jest znów być ze wszystkimi i oczywiście ta historia jest niewiarygodna.

wyjawiła Millie Bobby Brown