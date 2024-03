Zaskakująca decyzja. Netflix anuluje serial "Bracia Sun" 0

Wydaje się, że dla Netflixa dobre recenzje i zdobywczyni Oscara w obsadzie to za mało, aby serial przetrwał dłużej niż jeden sezon. Stremer anuluje kolejny doceniony przez krytyków serial Bracia Sun już po jednym sezonie.

fragment plakatu serialu "Bracia Sun"

Netflix ponownie machnął toporem, gdy ogłoszono, że doceniony przez krytyków serial Bracia Sun nie otrzyma przedłużenia na drugi sezon. Ta wiadomość była ciosem dla fanów i ekipy odpowiedzialnej za dramat akcji z Michelle Yeoh w jednej z głównych ról.

Wiadomo jednak, że Netflix wiele wymaga od swoich seriali, aby zapewnić sobie przedłużenie kontraktu, i wydaje się, że Bracia Sun to kolejny oryginalny serial, który po prostu nie mógł sprostać wymaganiom, nawet mając odnoszący sukcesy zespół kreatywny i nagrodzoną Oscarem gwiazdę.

O czym jest serial

Kiedy szef potężnej tajwańskiej triady zostaje zastrzelony przez tajemniczego zabójcę, jego najstarszy syn, legendarny morderca Charles „Chairleg” Sun (Justin Chien) udaje się do Los Angeles, aby chronić swoją matkę, Eileen (Michelle Yeoh) i naiwnego młodszego brata, Bruce’a (Sam Song Li), który do tej pory żył pod kloszem, nie znając prawdy o swojej rodzinie. Gdy najgroźniejsze społeczności Tajpej i nowa wschodząca frakcja zaczynają walczyć o dominację, Charles i Bruce muszą dowiedzieć się, co naprawdę oznaczają braterstwo i rodzina, zanim ktoś ich zabije.

Źrodło: Netflix