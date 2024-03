Historia polskiego influencera w zwiastunie filmu ''Budda. Dzieciak '98'' 0

Kino Świat prezentuje pierwszy zwiastun dokumentalnego filmu Budda. Dzieciak '98 opowiadającego polskim influencerze, który mając niezwykle trudne dzieciństwo, wybił się i został multimilionerem oraz idolem polskich nastolatków. Poznajcie historię Kamila Labuddy.

fragment plakatu promującego film ''Budda. Dzieciak '98''

Emocjonująca i wypełniona motoryzacją przejażdżka przez życiowe trudności, osiągnięcia i działalność jednego z najpopularniejszych polskich influencerów: Kamila Labuddy znanego w Internecie jako ’’BUDDA’’. To film o tym, jak skutecznie tworzyć w Internecie, jak zarabiać w social mediach oraz jakie kwoty kryją się w tej branży. Budda ujawni w nim nieznane dotąd kulisy swojej działalności. Opowie o blaskach i cieniach aktywności w sieci. Zdradzi jakich błędów nie popełniać i czego unikać.

Kamil Labudda pochodzi z Krakowa, gdzie przeżył trudne dzieciństwo: ojciec był alkoholikiem, a w dniu 18. urodzin matka wyrzuciła go z domu. Został bez dachu nad głową, ale uratowała go miłość jego dziewczyny, z którą kochają się aż do dziś. Te zdarzenia z młodości sprawiły, że w ciągu zaledwie kilku lat został multimilionerem i idolem polskich nastolatków. Każde z jego kont na Instagramie i Youtube śledzi ponad 2 miliony osób. Swoje filmy, w których jeździ imponującymi sportowymi samochodami, kręci z wykorzystaniem nowoczesnych kamer i dronów. Po najlepsze ujęcia nie zawahał się pojechać nawet do Czarnobyla. Oto historia jego życia, w której zdradza przepis na sukces w internecie. To niezwykle inspirująca, uniwersalna opowieść o sile charakteru i determinacji w spełnianiu marzeń.

Film wyreżyserował Krystian Kuczkowski – współtwórca hitu Ania opowiadającego o życiu znanej aktorki Ani Przybylskiej. Jednym z koproducentów jest firma Platige Image, odpowiedzialna m.in. za pracę przy serialu Netflixa Wiedźmin.

Film Budda. Dzieciak’98 w kinach od 21 marca.

Źrodło: Kino Świat