Jelonek Bambi z klasycznej bajki dla dzieci wszedł jakiś czas temu do domeny publicznej i szybko zainteresował niezależnych twórców, którzy planują zrobić z niego maszynę do zabijania. Pierwszym z krwawych projektów ogłoszony został '’Bambi: The Reckoning'’ i jak się właśnie dowiedzieliśmy nie będzie to jedyna wariacja na ten temat. Poznajcie ’’Bampire’’.