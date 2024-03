Wieloświat i tajemniczy portal w zapowiedzi komedii "Davey & Jonesie's Locker" 0

Hulu udostępniło oficjalny zwiastun serialu komediowego Davey & Jonesie's Locker. Bohaterkami produkcji są tytułowe przyjaciółki, które odkrywają, że ich szafka jest w rzeczywistości portalem do Multiwersum.

kadr z serialu "Davey & Jonesie's Locker"

Serial opowiada o Davey i Jones, dwójce uroczo ekscentrycznych najlepszych przyjaciółkach, które zawsze czuły się, że nie nadążają za swoimi rówieśnikami i banalnym tłem ich licealnej egzystencji. Kiedy więc odkrywają, że ich szafka jest portalem do wieloświata, są więcej niż gotowe na ucieczkę z nastoletniego więzienia przeciętności na rzecz nowych horyzontów. Jednak przechodząc przez portal trafiają tylko do dziwacznych, alternatywnych wersji swojego liceum, otoczeni niecodziennymi wersjami swoich kolegów z klasy. Na szczęście te odważne i kreatywne bestie są gotowe maksymalnie wykorzystać wakacje od rzeczywistości, zostawiając swój ślad w każdym wszechświecie, który odwiedzają… nawet jeśli oznacza to wybór międzywymiarowego chaosu. Dla tych wibracji warto.

Davey & Jonesie’s Locker to serial opracowany i prowadzony przez Evany Rosen. W głównych rolach występują Veronika Slowikowska jako Davey oraz Jaelynn Thora Brooks jako Jonesie, towarzyszą im Emily Piggford, Nikko Angelo Hinayo, Kevin Lauta Osea i Erika Swayze.

Premiera serialu planowana jest na 22 marca 2024 roku.

Źrodło: FirstShowing