Will Smith ogłosił koniec zdjęć do "Bad Boys 4" 0

Will Smith ogłosił oficjalne zakończenie zdjęć do filmu Bad Boys 4. Premiera filmu planowana jest na 7 czerwca 2024 roku.

kadr z filmu "Bad Boys "

Koncepcja rozwiązywania przestępstw to poważna sprawa, ale jeśli istnieje ktoś, kto mógłby uczynić to w zabawny sposób, to są to źli chłopcy z Departamentu Policji Miami-Dade, detektywi Mike Lowery i Marcus Burnett. Ta dwójka, grana przez Willa Smitha i Martina Lawrence’a, przez lata, jakie upłynęły od premiery pierwszego filmu Bad Boys w 1995 r., stworzyła pełną akcji, komediową serię, która przetrwała próbę czasu. Po tym, co wydawało się ostatnim tańcem, jakim było Bad Boys For Life z 2020 roku, produkcja otrzymała czwartą część. Kontynuacja była początkowo nękana strajkami branży, ale kilka miesięcy po wznowieniu produkcji zdjęcia do Bad Boys 4 zostały oficjalnie zakończone.

Niedawno ujawniono, że Jacob Scipio, który gra Armando Aretasa, syna postaci granej przez Willa Smitha, z którym żył w separacji, powróci w kolejnej roli w Bad Boys 4 po swoim wybuchowym wprowadzeniu w Bad Boys for Life. Inne gwiazdy, które powrócą, to Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez i DJ Khaled. Rola Theresy Burnett przejęła Tasha Smith. Za reżyserię odpowiadają znany z poprzedniej części Adil El Arbi i Bilall Fallah.

Źrodło: Collider