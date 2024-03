Ewan McGregor wrogiem Rosji w zwiastunie serialu ''A Gentleman in Moscow'' 0

Showtime prezentuje zwiastun 8-odcinkowego serialu '’A Gentleman in Moscow'', którego fabuła opiera się na bestsellerowej powieści Amora Towlesa wydanej w Polsce pod tytułem ’'Dżentelmen w Moskwie’’.

fragment plakatu promującego serial ''A Gentleman in Moscow''

Serial opowiada historię hrabiego Aleksandra Rostowa (w tej roli Ewan McGregor), człowieka, którego wystawny styl życia doprowadził do upadku po rewolucji rosyjskiej. Uznawany za wroga państwa, udaje mu się uniknąć egzekucji, by zostać zamkniętym przez sowiecki trybunał w małym pokoju na poddaszu okazałego hotelu Metropol, pod groźbą śmierci w przypadku opuszczenia lokalu. Uwięziony w murach hotelu, gdy na zewnątrz szaleją historyczne wstrząsy, zmniejszona egzystencja Rostowa staje się podróżą pełną emocjonalnego przebudzenia. Przez dziesięciolecia tworzy nowe życie, które otwiera mu oczy na istotę przyjaźni, więzi rodzinne i trwałą siłę miłości – a wszystko to w granicach hotelu.

Serial jest koprodukcją Paramount+ i Showtime. Jego twórcą i showrunnerem jest Ben Vanston. Obsadę uzupełniają Mary Elizabeth Winstead, Alexa Goodall, Johnny Harris, Fehinti Balogun, Leah Harvey, John Heffernan, Paul Ready i Björn Hlynur Haraldsson.

Premiera serialu w USA odbędzie się 29 marca. Kiedy i czy w ogóle A Gentleman in Moscow trafi do naszego kraju, jeszcze nie wiemy.

