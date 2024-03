June Squibb jako babcia na tropie w zwiastunie filmu akcji ''Thelma'' 0

Magnolia Pictures i Magnet Releasing opublikowany krótki materiał wideo promujący komedię akcji Thelma z 94-letnią aktorką June Squibb, gwiazdą Nebraski.

June Squibb i Fred Hechinger, ''Thelma''

W filmie gra także Richard Roundtree. Był to dla niego ostatni występ, bowiem znany z sitcomu Bajer z Bel-Air aktor zmarł w 2023 roku.

Thelmę napisał i wyreżyserował Josh Margolin mający na swoim koncie komedię Deep Murder. Oprócz Squibba i Roundtree w filmie występują Fred Hechinger, Parker Posey, Clark Gregg i Malcolm McDowell. Według portalu Deadline fabuła filmu opiera się na prawdziwych wydarzeniach, które przydarzyły się babci reżysera. Główna bohaterka to 93-letnia Thelma (w tej roli Squibb), która zostaje oszukana przez oszusta telefonicznego udającego jej wnuka. Kobieta zdenerwowana na to co ją spotkało, wyrusza w zdradziecką wyprawę przez miasto, aby odzyskać to, co podstępnie jej odebrano.

Thelma miała swoją premierę na Festiwalu Filmowym w Sundance w styczniu 2024 roku, gdzie spotkała się z pozytywnymi recenzjami krytyków. Film trafi do amerykańskich kin 21 czerwca tego roku. Polska data premiery nie jest jeszcze znana.

Według producentów odgrywająca Thelmę sędziwa aktorka większość swoich trudniejszych fizycznie scen odgrywała samodzielnie.

